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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Красковский о работе с Исаковым: «У нас запредельная интенсивность на тренировках. Есть свои интересные моменты. Приятно здесь находиться»

Нападающий «Торпедо» Павел Красковский высказался о работе с тренером Алексеем Исаковым. В субботу «Торпедо» обыграло «Спартак» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

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