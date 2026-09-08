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Киев отдадут России, но радовать не стоит, самые главные проблемы нас ждут впереди: эксперт озвучил горькую правду

Киев отдадут России, но радовать не стоит, самые главные проблемы нас ждут впереди: эксперт озвучил горькую правду

Капитал страны В Киеве всё громче шепчутся о том, что столицу скоро бросят. Местные жители, уставшие от постоянных обстрелов, в автобусах уже не скрывают своих опасений.

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