Киев отдадут России, но радовать не стоит, самые главные проблемы нас ждут впереди: эксперт озвучил горькую правду

Капитал страны В Киеве всё громче шепчутся о том, что столицу скоро бросят. Местные жители, уставшие от постоянных обстрелов, в автобусах уже не скрывают своих опасений.
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