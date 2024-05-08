Отмар Сафнауэр: На месте Ферстаппена, я б остался в Red Bull, но...

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший руководитель Alpine Отмар Сафнауэр считает маловероятным уход Макса Ферстаппена из Red Bull в 2025 году, но не уверен, что голландец продолжит сотрудничество с австрийским коллективом в сезоне-2026, когда в Формуле 1 в силу вступит новый технический регламент.