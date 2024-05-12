Судя по всему, Senua's Saga: Hellblade 2 получила существенное визуальное обновление Пр...

Судя по всему, Senua's Saga: Hellblade 2 получила существенное визуальное обновлениеПредстоящая приключенческая игра Senua’s Saga: Hellblade 2, созданная Xbox Game Studios и Ninja Theory, получила существенное визуальное обновление.
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