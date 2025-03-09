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Магомед Анкалаев завоевал титул чемпиона UFC, победив Алекса Перейру

Магомед Анкалаев завоевал титул чемпиона UFC, победив Алекса Перейру

Русский боец Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе, став чемпионом в полутяжелом весе.

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