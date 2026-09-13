Уволен со скандалом: В столице бариста плевал в кофе тем, кто ему не нравился

В Москве 20-летний бариста, работавший в заведении на Воробьёвых горах, лишился работы после того, как сам рассказал подписчикам: он не раз плевал в напитки гостей, которых считал «в чём-то неправыми».
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