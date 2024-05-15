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И ещё о миграционном аудите

Вчера  новый-старый     министр   МВД  В.  Колокольцев,   выступая   в  Думе,   начал  за  здравие,  а  закончил  за  упокой сначала сказал,     что      надо  упорядочить  пребывание  мигрантов и     вывести    их   из  тени,  а  потом   -  что  нам нельзя впадать в крайность, нельзя допустить ксенофобии и необоснованных мер применительно к   мигрантам,   и  что  враги  спят  и     видят,  как  бы   им   раскачать    межнациональные   отношения  в  России.

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