Учителя естественно-научного профиля ЮФО повысят квалификацию в ВГСПУ

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, подведомственном Минпросвещения России, 15 сентября стартует программа повышения квалификации для педагогов естественно-научного профиля Южного федерального округа, включая Крым, Севастополь, Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
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