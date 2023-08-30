Нацист из аэропорта

Андрей Шурканцев Он просто ублюдок, такой же как и ты, который делит людей в первую очередь по национальному признаку.

Галина А на каком основании что Гарий ублюдок.... А почему же этот молодой человек-шакал упивается от унижения именно русских?...Почему же он допускает на посадку пассажиров чеченцев, дагестанцев, тех же татар... А?.... - это что не разделение по национальному признаку?... Вот и делайте соответствующий вывод.....