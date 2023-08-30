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Нацист из аэропорта

Нацист из аэропорта

Уже многие СМИ писали про нациста Ильдара Латыпова, который, работая в аэропорту Домодедово, ради своего развлечения и получения квартальных премий, снимает исключительно русских пассажиров с рейсов, под надуманным предлогом.

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Комментарии
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Андрей Шурканцев
Он просто ублюдок, такой же как и ты, который делит людей в первую очередь по национальному признаку.
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50 мин.
Галина
А на каком основании что Гарий ублюдок.... А почему же этот молодой человек-шакал упивается от унижения именно русских?...Почему же он  допускает на посадку пассажиров чеченцев, дагестанцев, тех же татар... А?.... - это что не разделение по национальному признаку?... Вот и делайте соответствующий вывод.....
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31 мин.
Валерий Вавилов
Ну какой он нацист- просто пидор, наслаждающийся своей властью. из таких и получаются- я начальник, ты дурак. Это же шакаленок- сильного боится, может тупо ипало расколоть, а слабого можно и погрызть, он сдачи не даст.
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21 мин.

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