Артиллеристы «Ахмата» охотятся за группами БПЛА ВСУ в Сумской области

Боец группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Каспер заявил, что одной из приоритетных целей его сослуживцев-артиллеристов являются группы БПЛА и пункты управления беспилотниками ВСУ в приграничье Сумской области.
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