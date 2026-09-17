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Россия в огне: 20 редких кадров смутного времени

Россия в огне: 20 редких кадров смутного времени

Взгляните на подборку колоризованных кадров, переносящих в один из самых драматичных и неоднозначных периодов отечественной истории.

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