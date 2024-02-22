Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

Стали известны все команды, которые примут участие в 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. В 1/8 финала Лиги конференций сыграют: швейцарский «Серветт», хорватское «Динамо», нидерландский «Аякс», австрийский «Штурм», норвежский «Мольде», бельгийские «Юнион» и «Брюгге», греческие «Олимпиакос» и ПАОК, израильские «Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива, английская «Астон Вилла», французский «Лилль», итальянская «Фиорентина», чешская «Виктория» и турецкий «Фенербахче».