На Урале мужчина убил бывшую жену, ранил ее нового мужа и скрылся

В Богдановиче Свердловской области мужчина убил свою бывшую жену и ее нового мужа. Константин и Татьяна развелись три года назад, по предварительным данным, по инициативе женщины, после этого он ушел на спецоперацию, а она снова вышла замуж.
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