35 примеров, когда случайные вещи идеально подошли друг другу

Порой симметрия и порядок возникают по воле случая. Такие совпадения всегда радуют перфекциониста. Мы собрали несколько забавных и приятных примеров вещей, которые дополняют друг друга, как 2 элемента одного пазла.
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