Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении жителя Республики Башкортостан

Следственными органами СК России по Республике Башкортостан по результатам рассмотрения сообщения средств массовой информации о том, что в Кумертау мужчина подвергся избиению в связи с написанным им ранее заявлением о вымогательстве, возбуждены уголовные дела по пп.
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