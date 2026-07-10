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Царьград

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Советник главы МО Украины опубликовал «икону», благословляющую убийство русских

Советник главы МО Украины опубликовал «икону», благословляющую убийство русских

В Киеве превратили Богородицу в символ войны.советник министра обороны Сергей Стерненко опубликовал изображение, на котором Дева Мария держит беспилотник, а надпись гласит — «Боже, благослови священный русорез».

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