Советник главы МО Украины опубликовал «икону», благословляющую убийство русских

В Киеве превратили Богородицу в символ войны.советник министра обороны Сергей Стерненко опубликовал изображение, на котором Дева Мария держит беспилотник, а надпись гласит — «Боже, благослови священный русорез».
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