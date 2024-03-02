Внезапное глобальное отключение электроэнергии парализовало Таджикистан

Александр Чумак

А, как на это отреагировало руководство Таджикистана, чем оно занималось до этого, когда прекратилась подача эл.энергии в страну, смогли установить причину, и как руководство страны объяснит это происшествие своим людям???!!.👍😱😇🥵👌😣🥺😎.