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Внезапное глобальное отключение электроэнергии парализовало Таджикистан

Внезапное глобальное отключение электроэнергии парализовало Таджикистан

Целые районы Таджикистана, включая столицу Душанбе, 1 марта столкнулись с трехчасовым отключением электроэнергии, что нарушило повседневную жизнь и оставило жителей без таких основных услуг, как отопление и горячая вода.

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Комментарии
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Александр Чумак
А, как на это отреагировало руководство Таджикистана, чем оно занималось до этого, когда прекратилась подача эл.энергии в страну, смогли установить причину, и как руководство страны объяснит это происшествие своим людям???!!.👍😱😇🥵👌😣🥺😎.
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