Суд отказался отложить вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов

Судья Хуан Мерчан не стал откладывать назначенное на 10 января вынесение приговора избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.