Добрый Мир
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Добрый Мир

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Вопрос дня: вышлет ли Россия послов стран ЕС из-за их отказа встречаться с Лавровым?

Вопрос дня: вышлет ли Россия послов стран ЕС из-за их отказа встречаться с Лавровым?

2 дня назад 28K прочитали Российские официальные лица и эксперты не исключают того, что демарш европейских послов может привести к их высылке из страны.

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Комментарии
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Лев Добрый
На такой шаг может решиться только БАТЬКА!🤠👍👈🗡️😎
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17 час.
Александр Свитайло
Отобрать верительные грамоты и выдворить в 24 часа, нахрен!
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16 час.

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