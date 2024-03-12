Собянин рассказал о развитии ОЭЗ «Технополис «Москва»

В Технополисе «Москва» уже создано 16 тыс рабочих мест Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» стремительно развивается и занимает уже больше 280 га, там создано более 16 тыс.