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Daily Moscow

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Ольга Серябкина, Оксана Самойлова и другие звёзды посетили Super Fun Club на VK Fest

Ольга Серябкина, Оксана Самойлова и другие звёзды посетили Super Fun Club на VK Fest

Super Fun Club снова стал одной из самых ярких площадок VK Fest. В четвёртый раз мы удивляли гостей необычным форматом — на этот раз открылся розовый игровой клуб в масштабе XXL с гигантскими декорациями, развлечениями и эмоциями.

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