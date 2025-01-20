Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Механизм обмана  там  такой  : бесплатные  квартиры  дают  за  взятки...Как  гражданство  дают  за  деньги  ,  кто  э..."У нас получилось...
  • Александр Хироников
    Вы не из ЦИПСО? Причем здесь Навальный? Не путайте свой кефир с другими продуктами."У нас получилось...
  • Александр Хироников
    ...И примкнувший к ним Шепилов... мы это уже проходили."У нас получилось...

"Украинцы больше не хотят бить русских": Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает мирный процесс

"Украинцы больше не хотят бить русских": Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает мирный процесс

ИА Новороссия Коллаж: Царьград Почти три года понадобилось, чтобы жители Украины вдруг начали что-то подозревать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Никто не ответит, все заболтали и замяли. Всегда так и во всем. А что Вы считаете за &quot;Крокус&quot; кто то ответил? Да замяли, сказали то, что следы ведут в Британию и на этом все. Это называется &quot;кишка тонка&quot;. А правители говорят:&quot;Не подавайтесь на провокации&quot;.Как у Некрасова:&quot; Многое вынес русский народ, вынесет все, что Бог не пошлет&quot;.
Ответить
10 час.
Юрий Золотарев
Позорные бандеровские ССУКИ! Получили по соплям? Мало?? Ещё добавим, пока не захотите снова стать людьми (ЕСЛИ у вас получится, конечно).
Ответить
8 час.
Надежда
Сегодняшний результат событий-это следствие хрестоматийной фразы почившего в бозе ЕБН:&quot;Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить&quot;. Вот каклы и &quot;проглотили&quot;...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх