ИА Новороссия Коллаж: Царьград Почти три года понадобилось, чтобы жители Украины вдруг начали что-то подозревать.
"Украинцы больше не хотят бить русских": Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает мирный процесс
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Никто не ответит, все заболтали и замяли. Всегда так и во всем. А что Вы считаете за "Крокус" кто то ответил? Да замяли, сказали то, что следы ведут в Британию и на этом все. Это называется "кишка тонка". А правители говорят:"Не подавайтесь на провокации".Как у Некрасова:" Многое вынес русский народ, вынесет все, что Бог не пошлет".
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10 час.
Юрий Золотарев
Позорные бандеровские ССУКИ! Получили по соплям? Мало?? Ещё добавим, пока не захотите снова стать людьми (ЕСЛИ у вас получится, конечно).
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8 час.
Надежда
Сегодняшний результат событий-это следствие хрестоматийной фразы почившего в бозе ЕБН:"Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить". Вот каклы и "проглотили"...
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6 час.
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