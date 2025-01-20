"Украинцы больше не хотят бить русских": Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает мирный процесс

ЛК

Любовь Кузьмина

Никто не ответит, все заболтали и замяли. Всегда так и во всем. А что Вы считаете за "Крокус" кто то ответил? Да замяли, сказали то, что следы ведут в Британию и на этом все. Это называется "кишка тонка". А правители говорят:"Не подавайтесь на провокации".Как у Некрасова:" Многое вынес русский народ, вынесет все, что Бог не пошлет".