Экипаж российских танков Т-90М «Прорыв» уничтожил опорный пункт ВСУ

Российский экипаж танков Т-90М «Прорыв» танкового батальона 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил украинский расчет с установкой АГС-17 и взводный опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне спецоперации.
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