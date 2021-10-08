Гороскоп

63 698 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Самые везучие и невезучие знаки зодиака

Самые везучие и невезучие знаки зодиака

Вот бывает, за одними удача бегает по пятам, а другие ее благосклонность только во сне могут увидеть.

Вернуться к статье
22
Обсудить
РОМАН Молчанов
Про меня-верно )))
Дина Сабынина (Каримова)
Рак легкого может протекать по-разному в зависимости от особенностей пациента и самой опухоли. Поэтому и подходы к лечению варьируются. Разбираемся, что может повлиять на выбор врача, и что необходимо знать пациенту... А это что за абзац в статье?

Картина дня

наверх