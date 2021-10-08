Самые везучие и невезучие знаки зодиака

ГороскопОбществоСамые везучие и невезучие знаки зодиакаВот бывает, за одними удача бегает по пятам, а другие ее благосклонность только во сне могут увидеть.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРОМАН МолчановПро меня-верно )))Дина Сабынина (Каримова)Рак легкого может протекать по-разному в зависимости от особенностей пациента и самой опухоли. Поэтому и подходы к лечению варьируются. Разбираемся, что может повлиять на выбор врача, и что необходимо знать пациенту... А это что за абзац в статье?Комментировать
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