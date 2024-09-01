Севастопольские ученые обучат педагогов работать с ИИ

Московский физико-технический институт (МФТИ) и Севастопольский государственный университет (СевГУ) запускают программу по обучению школьных педагогов работе с инструментами искусственного интеллекта, курсы на базе вуза смогут пройти не только местные учителя, но и специалисты Донбасса и Новороссии.