Севастопольские ученые обучат педагогов работать с ИИ

Московский физико-технический институт (МФТИ) и Севастопольский государственный университет (СевГУ) запускают программу по обучению школьных педагогов работе с инструментами искусственного интеллекта, курсы на базе вуза смогут пройти не только местные учителя, но и специалисты Донбасса и Новороссии.
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