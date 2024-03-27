Следователи сообщили число опознанных тел погибших при теракте в «Крокусе»

Следователи сообщили об опознании 84 тел погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». «На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет», — заявили в СК.
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