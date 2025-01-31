Пойманный финансист ИГ* отправил террористам более 20 тысяч рублей

Задержанный силовиками участник ячейки, финансировавшей запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ*, отправил в 2016 году более 20 тысяч рублей финансисту террористов Алиму Бегиеву, сообщает РИА Новости .
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