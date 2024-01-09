Стала известна причина госпитализации главы Пентагона

Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида, где находится глава Пентагона Ллойд Остин, раскрыл, что у него был диагностирован рак простаты, и из-за осложнений после операции он был срочно госпитализирован в начале года.
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