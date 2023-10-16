Доброволец, артист, боец: свой среди своих на фронте, свой среди чужих в кино

Александр Салтановский

Да, я тоже против того, чтоб безграмотно выражать свои мысли и суждения, но здесь, совсем не тот случай, человек просто очень эмоционально высказался и просто не заметил свою ошибку и поэтому думаю не стоит этим колоть ему глаза! Вы бы уважаемый, указывали тем, кто сознательно коверкает слова и издевается над Великим и Могучим Русским языком!