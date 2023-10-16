Узнал, что актёр Николай Цонку («Через прицел», «Старая гвардия», «Стажёры», «Сладкая жизнь» и т.
Доброволец, артист, боец: свой среди своих на фронте, свой среди чужих в кино
Комментарии
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Александр Салтановский
Да, я тоже против того, чтоб безграмотно выражать свои мысли и суждения, но здесь, совсем не тот случай, человек просто очень эмоционально высказался и просто не заметил свою ошибку и поэтому думаю не стоит этим колоть ему глаза! Вы бы уважаемый, указывали тем, кто сознательно коверкает слова и издевается над Великим и Могучим Русским языком!
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1 д.
Дмитрий Gold
Вот такими людьми я горжусь👍
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1 д.
Виталий Постников
Нечисть это нечисть, а есть слово ЧЕСТЬ ! Не умничай !
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1 д.
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