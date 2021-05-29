«Нэшвилл» подписал второго бомбардира ТПС Пярссинена. У него 42 очка в 55 матчах финской лиги в 20 лет

«Нэшвилл» подписал трехлетний контракт новичка с финским форвардом Юусо Пярссиненом. 20-летний нападающий был выбран клубом на драфте НХЛ-2019 в 7-м раунде под общим 210-м номером.
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