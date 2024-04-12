Врач назвала необычные ранние признаки болезни Паркинсона

Заведующая неврологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Оксана Погорельцева рассказала о необычных ранних признаках болезни Паркинсона.
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