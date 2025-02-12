Польские военные: российский самолёт-разведчик Су-24МР якобы вторгся в воздушное пространство Польши Российский самолет-разведчик Су-24МР якобы вторгся в воздушное пространство Польши.
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Польские военные: российский самолёт-разведчик Су-24МР якобы вторгся в воздушное пространство Польши Российский самолет-разведчик Су-24МР якобы вторгся в воздушное пространство Польши.
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