А на кого работает ГосДума?

Татьянка Яцук

ну подумайте сами- у них, практически у большинства, двойные гражданства, ВНЖ, недвижимость за рубежом, дети, счета там же- так на кого они работают- вывод напрашивается один- только не на Россию, а для нас только изображается бурная законодательная деятельность, направленная на дачные туалеты, посадки картофеля, вьюны-колокольчики, сбор валежника, и вот уже даже сликоновые губы, а, да- ещё законы о повышении тарифов они с удовольствием принимают- и на этом вся их польза для народа заканчивается! А действительно необходимые законы- об обеспечении безопасности народов России, законы, регулирующие миграционные потоки, законы, регламентирующие поведение мигрантов внутри страны и др.,они отклоняют большинством голосов, то есть всей партией ЕР...нам нужна такая дума, и такая партия?...)))