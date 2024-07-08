Медвежий угол
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Медвежий угол

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А на кого работает ГосДума?

А на кого работает ГосДума?

Виктор Анисимов  Вникаешь в работу нашей всенародно избранной Государственной Думы, вникаешь и диву даешься.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
ну подумайте сами- у них, практически у большинства, двойные гражданства, ВНЖ, недвижимость за рубежом, дети, счета там же- так на кого они работают- вывод напрашивается один- только не на Россию, а для нас только изображается бурная законодательная деятельность, направленная на дачные туалеты, посадки картофеля, вьюны-колокольчики, сбор валежника, и вот уже даже сликоновые губы, а, да- ещё законы о повышении тарифов они с удовольствием принимают- и на этом вся их польза для народа заканчивается! А действительно необходимые законы- об обеспечении безопасности народов России, законы, регулирующие миграционные потоки, законы, регламентирующие поведение мигрантов внутри страны и др.,они отклоняют большинством голосов, то есть всей партией ЕР...нам нужна такая дума, и такая партия?...)))
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2 час.
В К
Ублюдки!
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2 час.
LD
Leon Dan
Не думаю, что их интересует мнение электората. Это не вчера сформировалось. И всё продолжится.
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1 час.

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