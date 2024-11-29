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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о выборах президента РФС: «Дюков выиграет, здесь безальтернативная история. Только я мог бы обострить гонку. Александр Валерьевич молодец, делает максимум»

Новый глава Российского футбольного союза будет избран 2 февраля. Действующий президент организации Александр Дюков заявил о намерении баллотироваться на новый срок.

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