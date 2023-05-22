Названы самые востребованные специалисты на петербургских заводах

Средний диапазон зарплат в заводских вакансиях варьируется от 57 до 92 тысяч рублей. На сегодняшний день на петербургские заводы требуется более 20 тысяч работников, что составляет 14% от общего количества актуальных предложений в городе за месяц.
Средний диапазон зарплат в заводских вакансиях варьируется от 57 до 92 тысяч рублей. На сегодняшний день на петербургские заводы требуется более 20 тысяч работников, что составляет 14% от общего количества актуальных предложений в городе за месяц.
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