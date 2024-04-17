Орбан призвал к отставке лидеров ЕС из-за провала проектов и политического шантажа

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что руководство Евросоюза должно уйти в отставку.РИА Новости сообщили, что главными причинами для этого решения венгерский лидер назвал провал ключевых проектов и политический шантаж.
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