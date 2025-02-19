6 истинно немецких качеств, которые раздражают наших людей

Немцы отличаются от представителей других наций невероятным стремлением к порядку. Они терпеливо будут ждать зеленого сигнала светофора на абсолютно пустынной улице и могут отказаться от поездки на рыбалку, если не прошли курс обучения.
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