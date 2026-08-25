Уйвари: ЕК не разрешила Украине закупать у США средства ПВО Patriot на деньги ЕС

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари заявил в ходе брифинга, что ЕК пока не разрешила Украине закупать у США средства противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на деньги из программы военного финансирования Евросоюза (ЕС) на €90 млрд.