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  • Южанин
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64 гиперзвуковые ракеты «Циркон» с ядерной боевой частью могут навсегда закрыть проект «Великобритания»

64 гиперзвуковые ракеты «Циркон» с ядерной боевой частью могут навсегда закрыть проект «Великобритания»

64 гиперзвуковые ракеты «Циркон» с ядерной боевой частью могут навсегда закрыть проект «Великобритания» В ноябре 2023 года репортёры британского издания Mail Online решили примерить на Москву перспективную американскую термоядерную авиабомбу В61-13 мощностью 360 килотонн тротилового эквивалента.

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Комментарии
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Ю
Южанин
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4 час.
ИП
Игорь Петров
Один Авангард... И, всё..
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2 час.
Андрей Корольков
Зачем тратить Ониксы. Их мало. Используйте Сатану. Их все равно снимают с вооружения. Хоть РВСН потренируются.
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