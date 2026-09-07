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Царьград

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Рианна и A$AP Rocky разместили дочь на обложке W China перед ДР

Рианна и A$AP Rocky разместили дочь на обложке W China перед ДР

Младшая дочь Рианны и A$AP Rocky, Роки Айриш Майерс, украсила обложку W China накануне своего первого дня рождения.

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