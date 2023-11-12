Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

951 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Сороквашина
    А остальные чем хуже, не граждане страны.В Комитете Госдум...
  • Егор П
    популист фиговыйМиронов предложил...
  • Уфимцев я
    Война или не война? Никак не пойму, отчего не введут военное положение в стране? Тогда все становится на свои места: ...Релейный шкаф под...

В России 13 ноября отметят 105-летие военной Службы защиты гостайны

В России 13 ноября отметят 105-летие военной Службы защиты гостайны

Службе защиты государственной тайны Вооруженных сил (ВС) России 13 ноября исполняется 105 лет. Именно в этот день в 1918 году Реввоенсовет страны учредил шифровальное отделение в составе Всероссийского Главного штаба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх