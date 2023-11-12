В России 13 ноября отметят 105-летие военной Службы защиты гостайны

Службе защиты государственной тайны Вооруженных сил (ВС) России 13 ноября исполняется 105 лет. Именно в этот день в 1918 году Реввоенсовет страны учредил шифровальное отделение в составе Всероссийского Главного штаба.
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