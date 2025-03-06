Представлен электрический Volvo ES90: клиренс как у кроссовера, огромный багажник и запас хода 700 км

Volvo официально представила свой новый электрический седан ES90. Автомобиль по своей сути является «первооткрывателем» класса: 5-дверный седан, имеющий клиренс как у кроссовера (203 мм), и полностью электрическую силовую установку в одной из 3 ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии