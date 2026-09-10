Украинцев ждет «ужасающая» зима на фоне истощения запасов средств противовоздушной обороны (ПВО). Такой прогноз дали во французской газете Le Monde.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Губернатор Середю...
- Трамп остался бы...
- Дипломат Мирошник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым