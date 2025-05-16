Битва за Славянск: новая глава спецоперации и дипломатический фронт Ирина ВальковаВесна 2025 года ознаменована началом новой масштабной фазы в рамках специальной военной операции России на Донбассе — битвой за Славянск.
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