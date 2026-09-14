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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» 14 игр не уступает в Серии А – с мартовского дерби. Команда Киву выиграла все 4 матча в этом сезоне

«Интер» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 14 матчей. Команда Кристиана Киву сегодня обыграла « Удинезе » в 4-м туре – 5:3.

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