Нижегородская областная фармация отметила 20-летие

Быть фармацевтом или провизором – это призвание, потому что эта профессия не терпит равнодушных. На сцене театра «Комедiя» чествовали заслуженных работников и передовиков отрасли, вспомнили историю фармацевтической службы Нижегородской области, которая недавно отмечала свое столетие.