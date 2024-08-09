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Нижегородская правда

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Нижегородская областная фармация отметила 20-летие

Нижегородская областная фармация отметила 20-летие

Быть фармацевтом или провизором – это призвание, потому что эта профессия не терпит равнодушных. На сцене театра «Комедiя» чествовали заслуженных работников и передовиков отрасли, вспомнили историю фармацевтической службы Нижегородской области, которая недавно отмечала свое столетие.

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