Нижегородская областная фармация отметила 20-летие

Быть фармацевтом или провизором – это призвание, потому что эта профессия не терпит равнодушных. На сцене театра «Комедiя» чествовали заслуженных работников и передовиков отрасли, вспомнили историю фармацевтической службы Нижегородской области, которая недавно отмечала свое столетие.
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