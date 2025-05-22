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Царьград

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Кричавшая о ненависти к русским Яна Джоган хочет заключить контракт с Минобороны

Кричавшая о ненависти к русским Яна Джоган хочет заключить контракт с Минобороны

Яна Джоган, осужденная за хулиганство и ненависть к русским, попросилась на СВО.Яна Джоган заявила о том, что собирается заключить контракт с Министерством обороны.

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