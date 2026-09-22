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«Реал» заработал почти 600 тысяч евро за победу в Суперкубке Евролиги

« Реал » заработал 580 тысяч евро за победу в первом в истории Суперкубке Евролиги, сообщает AS. Каждый из четырех участников турнира – «Реал», «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Дубай» – получил по 380 тысяч евро за участие.

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