«Реал» заработал почти 600 тысяч евро за победу в Суперкубке Евролиги

« Реал » заработал 580 тысяч евро за победу в первом в истории Суперкубке Евролиги, сообщает AS. Каждый из четырех участников турнира – «Реал», «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Дубай» – получил по 380 тысяч евро за участие.