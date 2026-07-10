Родителям дали советы по контролю за использованием ребенком гаджетов

Чем меньше ребенок, тем больше ему нужно переключаться между разными активностями — это касается и использования гаджетов даже для простого просмотра мультфильмов, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
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