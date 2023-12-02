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Опс, вот и настало время офигительных историй.

Опс, вот и настало время офигительных историй.

ЦРУ обладает как «минимум девятью аппаратами» неземного происхождения, а секретный офис организации десятилетиями занимался поисками НЛО  Издание Daily Mail сообщило, что секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО.

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Комментарии
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Александр Батт
Через сказки об НЛО давят на психику обывателей.
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14 час.
ГМ
Геннадий Малахов
АмерикоССня опять слетала на Луну и привезла самокаты! И ещё чёнить!
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12 час.
Валерий Ворожищев
Об этой хрени трещат столько, сколько я помню себя. Ничего в США нет, думаю, что и ядерного тоже.
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12 час.

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